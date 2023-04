La Juventus va délester Chelsea d’une star, Mahrez met à genoux l’Angleterre

Un ancien Napolitain à la Juve !

D’après La Gazzetta Dello Sport, la Juventus Turin a déjà contacté Kalidou Koulibaly pour un transfert cet été. Chelsea et le club turinois pourraient s’entendre sur un prêt payant, un peu comme ce que les Blues ont fait pour Lukaku. Comme l’écrit le journal au papier rose, les Bianconeri ont déjà essayé de recruter le sénégalais, mais il a préféré tenter l’aventure en Premier League pour ne pas trahir les Napolitains pour 38 millions d’euros. Sauf qu’il a déjà été qualifié de «flop» par la presse anglaise et ferait partie des joueurs que la direction londonienne ne retiendra pas en cas de belle offre. La Juve ne l’a pas oublié et est prête à le remettre sous le feu des projecteurs dans un championnat qui l’a fait briller.



Mahrez a frappé fort

Ce matin, Riyad Mahrez fait les gros titres en Angleterre. Et ce à juste titre car il a réalisé une «Masterclass» hier face à Sheffield United (3-0). L’Algérien a propulsé Manchester City en finale de la FA Cup grâce à un triplé sensationnel. C’est le premier triplé en demi-finale de la compétition reine en Angleterre depuis 1958. Riyad Mahrez est «le cri de la victoire de City» pour le Daily Express. Face aux médias, Pep Guardiola a salué la performance de son joueur. «Mahrez est un joueur exceptionnel, un joueur de grande scène, il a la mentalité de marquer des buts. Son sang-froid pour le penalty était important. Il aime jouer au football et il a donné beaucoup de choses ces

dernières années et, espérons-le, plus à l’avenir.» L’entraîneur espagnol s’est aussi permis d’envoyer une pique aux rivaux de Manchester United à ce sujet en déclarant qu’ils ne devraient pas avoir peur que Manchester City reproduise le triplé historique de MU, à savoir la Coupe, le championnat et la Ligue des Champions, exploit réalisé par le Red Devils en 1999.



La bataille pour le titre au Portugal

«Porto met la pression sur le leader Benfica», comme le titre Record. Grâce à Taremi et Toni Martinez, les dragons ont battu Paços de Ferreira 2-0. Cette victoire permet à Porto de recoller à un point du Benfica, qui avait pourtant une avance considérable il y a quelques semaines. «Ce point de pression», comme l’écrit O Jogo, fera peut-être craquer les Aguias dans le sprint final alors qu’ils ont toujours fait la course en tête. Le quotidien s’attend à un bouleversement dans les derniers matches. Il reste 6 matches à jouer pour les Lisboètes qui ont perdu des points précieux à cause de la fatigue due à la Ligue des Champions.



Le Benfica affronte ce soir Estoril à domicile, une défaite ou même un nul relancerait définitivement le championnat.