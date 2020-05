La LFP vote la Ligue 2 à 22 clubs, Noël Le Graët s'y oppose

Réunie en visioconférence, ce mercredi après-midi, l'assemblée générale de la Ligue de football professionnel a voté, selon nos informations, en faveur de la Ligue 2 à 22 clubs pour la saison prochaine. Avec 55 % des suffrages, cette disposition est donc adoptée, ce qui doit normalement permettre de n'avoir aucune descente et deux clubs supplémentaires (Pau et Dunkerque), promus du National. Mais, immédiatement, Noël Le Graët, le président de la Fédération, a prévenu qu'il s'opposera à cette décision. Il en a en effet la possibilité, car le comité exécutif de la Fédération peut rejeter, s'il le souhaite, le vote de l'AG de la LFP.



Le Graët ne souhaite pas qu'il y ait une exception puisque les Championnats amateurs et la Ligue 1 ont généré des descentes. Laisser la Ligue 2 passer à 22, en dehors des problèmes de calendrier, fragiliserait les décisions prises jusqu'ici, qui font l'objet de recours devant la justice.