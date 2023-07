La Ligue des Masses apporte son soutien à Sonko, devenu « l'espoir du peuple »

La Ligue des Masses (L.M) dit prendre acte du « rétropédalage du Président Macky Sall face à la détermination populaire ». Elle apporte son « soutien indéfectible et sans faille à Ousmane SONKO devenu, l’espoir du peuple, au Parti PASTEF et à tous les prisonniers politiques dont la Ligue des Masses exige la libération immédiate et sans condition».



« La Ligue des Masses (LM) prend acte de la décision du Président Macky Sall de se conformer à la constitution notamment en son article 27 qui stipule clairement que : « La durée du mandat du Président de la République est de cinq ans. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs ». En conséquence, La Ligue des Masses (L.M) salue le rétropédalage du Président Macky Sall qui finalement abdique face à la détermination du peuple sénégalais qui dit carrément NON à cette mégalomanie du chaos», lit-on dans le communiqué signé de Cheikh Sidiya Diop,

Secrétaire général.



Le parti exhorte le Président Macky Sall de ne pas « hypothéquer l’intérêt supérieur du Sénégal dans une crise concave sans issue et de mettre en place toutes les conditions pour le respect du processus électoral afin de garantir un suffrage libre et régulier qui pourra traduire la véritable expression de la volonté politique du peuple Sénégalais».



Ipso facto, La Ligue des Masses (L.M) invite le régime en place à créer les « conditions favorables à une élection présidentielle apaisée, libre, régulière inclusive et de manière non-discriminatoire afin de promouvoir le pluralisme démocratique et un cadre apaisé».