La Mauritanie: l’audition de l’ancien président fixée ce jeudi dans une ambiance explosive

A bientôt un an de sa prestation de serment, le président mauritanien, Mohamed Cheikh Ould Ghazouani, peine à solder l’ère de son prédécesseur et compagnon d’armes, Mohamed Abdel Aziz, qui présida aux destinées de cette improbable contrée, coincée entre le Maroc et le Sénégal, pendant 11 ans, suite à un coup d’Etat en août 2008, validé par une élection et une réélection en 2009 et en 2014.



Homme fort de la dernière décade, Mohamed Abdel Aziz devrait répondre le jeudi 9 juillet à partir de 11 heures à la convocation d’une Commission d’enquête parlementaire chargée de rédiger un “rapport”. Dans la foulée, la Justice mauritanienne est entrée en ébullition dans une course contre la montre pour l’édification de la Haute cour de justice, seule habilitée à juger le président de la république en cas de haute trahison. A noter que la plupart des soutiens de l’ancien président, qui le poussaient à faire un troisième mandat, ont fait allégeance au nouveau maître de Nouakchott, dans une précipitation qui renvoie à la lecture de “La Mauritanie contre vents et marées” de feu Moktar Ould Dadah, premier président, renversé en 1978 par la première d’une longue série de coups d’Etat.