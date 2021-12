La Poste: le Sg du Sntpt annonce une plainte, le Dg Abdoulaye Bibi Baldé face à la presse cet après-midi

Le secrétaire général du Syndicat national des travailleurs des postes et des télécommunications (Sntpt) de La Poste, Ibrahima Sarr, a déposé une plainte mercredi suite à "l'agression" dont il a été victime, au sortir d’une rencontre du Conseil d’administration. Il accuse le directeur général de La Poste, Abdoulaye Bibi Baldé, d'être derrière cette agression. Ce dernier annonce une conférence de presse cet après-midi.



Ibrahima Sarr revient sur ce qui s'est passé. Il raconte sur les ondes de la Rfm : "J'ai été victime d'une agression mardi 14 décembre 2021, aux environs de 21 heures. A l'issue de la session extraordinaire du Conseil d'administration de Postefinances qui s'est tenue dans le bureau du directeur général ( Abdoulaye Bibi Baldé). A ma sortie, au portail du bureau du Dg, en sa présence et en la présence de certains administrateurs, j'ai été agressé par des personnes identifiées et d'autres non identifiées".



Poursuivant, M. Sarrr d'ajouter : "Ils m'ont maitrisé et mis à terre et ils m'ont aspergé de coups de pieds. C'est en ce moment que j'ai entendu la voix du Dg demandant de nous séparer".



Après examens médicaux, a informé le Sg du Sntpt, il s'en est sorti avec des " contisions".



A noter que la Poste Finances de Dakar est, depuis plusieurs semaines, sous tension suite à l'affaire du détournement présumé d'1,5 milliard de F Cfa. Dans ce scandale financier, des hauts responsables de la boîte ont été arrêtés suite à l'enquête ouverte par la Sûreté urbaine (Su).