La Présidence du Sénégal a supprimé son tweet qui indiquait que Macky Sall n’a pas droit à un 3e mandat

L’intention de Macky Sall est de plus en plus claire quant à sa volonté de briguer un 3e mandat en 2024. Après que les internautes sont allés dénicher un tweet de la Présidence du Sénégal qui date de mars 2016, indiquant clairement que l’actuel chef de l’Etat l’a pas le droit de se représenter en 2024, celle-ci a tout bonne supprimé le tweet. PressAfrik a publié un article sur ce tweet , témoin de l’histoire et du contexte qui ont entouré la révision de la Constitution en 2016.Malheureusement pour les souteneurs du 3e mandat, les internautes sénégalais ont pris le soin de faire des captures dudit tweet.