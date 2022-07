La RDC annonce la fin officielle de l’épidémie d’Ebola après 40 jours sans cas

C’est le 23 avril dernier que l’épidémie d’Ebola a été observée dans la ville de Mbandaka, chef-lieu de la province de l’Équateur. Selon le docteur Jean-Jacques Mbungani Mbanda, avec une plus grande expérience dans le contrôle de la maladie à virus Ebola, des équipes nationales d’urgence soutenues par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et d’autres partenaires ont organisé une riposte rapide :



« Vous devez savoir qu’il est la 14ème épidémie de la maladie à virus Ebola sur le territoire national, et la troisième épidémie dans cette province, qui est fortement frappée par cette maladie. »



Pour le ministre, l’épidémie a fait cinq morts, dont quatre cas de maladie confirmés et un cas probable. D’où, conclut le ministre, « 42 jours se sont écoulés sans qu’il y ait une nouvelle notification de cas, ce qui nous permet avec joie de déclarer aujourd’hui la fin de la 14ème épidémie à virus Ebola sur le territoire national et particulièrement dans la province de l’Équateur. »



Les autorités sanitaires demandent cependant à la population d’être vigilante parce que, disent-elles, le virus est toujours là et circule.