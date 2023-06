La RV recadre un de ses membres qui a tenu des propos "désobligeants"

La République des Valeurs de Thierno Alassane Sall a recadré un de ses membres qui a tenu des propos "désobligeants" à l’encontre de leaders politiques et du groupe Walfadjri. En effet, lors d'émissions tenues successivement le 15 et le 16 juin 2023 au niveau des web tv ‹‹ En Direct de Pikine ›› et ‹‹Sunugal24››, Monsieur Babacar Touré, a tenu des propos désobligeants à l’encontre de leaders politiques et du groupe Walfadjri.



Dans un communiqué transmis à PressAfrik, la République des Valeurs/Réewum-Ngor "condamne" de telles pratiques, qui sonnent en porte-à-faux avec sa doctrine et présente ses excuses aux concernés de même qu’à l’opinion.



Par ailleurs, la République des Valeurs/Réewum-Ngor informe aux acteurs de la presse que toute invitation d’un de ses membres doit être préalablement validée par la cellule de communication, à travers son Chargé de Relation presse.



Au cas contraire, toute autre démarche n’engagera que son auteur, clarifie Dr Samba Faye, Porte parole national du parti La République des Valeurs.