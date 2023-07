La Russie affirme avoir déjoué une attaque de drones à Moscou

Selon les autorités, trois drones ont été neutralisés dans la nuit de samedi à dimanche aux alentours de 3h du matin, à Moscou, rapporte notre correspondant à Moscou, Jean-Didier Revoin . L’un des appareils a été abattu dans la région de Moscou. Deux autres ont été neutralisés et sont tombés sur le territoire de Moscou-City, le quartier d’affaires de la ville où se trouvent aussi des complexes gouvernementaux.



Selon les autorités, il s’agit de la troisième attaque de drones de la semaine. Le 24 juillet, des drones avaient frappé deux bâtiments non résidentiels de la capitale et, quatre jours plus tard, le 28 juillet, le maire de la ville Sergueï Sobianine avait annoncé qu’une attaque avait été repoussée.



Toujours selon le maire de Moscou, l’attaque de cette nuit n’a causé que des dégâts matériels sans faire de blessés. Elle visait le quartier d’affaires de la ville, Moscou-City, et plus particulièrement des grandes tours en verre qui abritent également des antennes des ministères des Finances, du Développement économique et de l’Industrie et du Commerce. Le ministère russe de la Défense a dénoncé une « tentative d'attaque terroriste ».



Une attaque de drones repoussée en Crimée

Les drones ont endommagé lors de leur chute des façades de deux tours de ce quartier d’affaires, a indiqué l'édile sur Telegram. La mairie a indiqué également qu’il n’y avait pas de victimes ni de blessés, tandis que l’agence Tass précise, elle, qu’un vigile aurait été blessé.



Enfin, cette attaque a entraîné une fermeture temporaire de l’aéroport de Vnoukovo, à l’ouest de la capitale, dont les vols ont été redirigés vers d’autres aéroports.



Le ministère russe de la Défense a par ailleurs affirmé que ses forces avaient repoussé dans la nuit une attaque menée par 25 drones ukrainiens en Crimée, péninsule annexée par Moscou.