La Russie débute de nouvelles manoeuvres navales en mer Noire et dénonce l'«hystérie» américaine

La Russie a lancé, samedi 12 février, de nouvelles manoeuvres navales d'ampleur en mer Noire tout en dénonçant l'«hystérie» américaine, Washington ayant déclaré craindre une invasion russe imminente de l'Ukraine.



«Plus de 30 navires de la flotte de la mer Noire ont pris la mer depuis Sébastopol et Novorossiïsk selon le plan d'exercice», a indiqué ce samedi matin le ministère de la Défense, cité par l'AFP.



Moscou annonce une réduction de son personnel diplomatique en Ukraine

La Russie a commencé à réduire sa présence diplomatique en Ukraine, affirmant, samedi 12 février, craindre des «provocations» de la part des autorités ukrainiennes ou de «pays tiers», rapporte l'AFP.



Kiev appelle à garder le calme» face à la menace russe

La diplomatie ukrainienne a estimé, samedi 12 février, qu'il était «extrêmement important de garder le calme» et de ne pas céder à la panique face à la menace d'une invasion russe. «En ce moment, il est extrêmement important de garder le calme, se consolider à l'intérieur du pays, éviter les actes qui déstabilisent la situation et sèment la panique», selon un communiqué du ministère ukrainien des Affaires étrangères, repris par l'AFP.