La Russie lance des manœuvres militaires à la frontière ukrainienne et en Crimée annexée

Comme le redoutaient les pays membres de l’Otan, la Russie a lancé une nouvelle série de manœuvres militaires à proximité de l'Ukraine et en Crimée annexée, ont annoncé les agences russes mardi 25 janvier. Quelques heures auparavant, Moscou avait accusé les États-Unis d'"exacerber" les tensions en mettant en alerte des milliers de soldats américains.



Les exercices russes annoncés impliquent quelque 6 000 hommes, des avions de chasse et des bombardiers. Ils se déroulent dans le Sud de la Russie, notamment à proximité de l'Ukraine, et en Crimée, péninsule ukrainienne annexée en 2014.



Il s'agit d'une opération "interarmées" qui implique notamment "l'armée de l'air et l'antiaérien, des groupes de navires des flottes de la mer Noire et de la Caspienne", a expliqué le commandant des forces russes pour le Sud de la Russie, Alexandre Dvornikov.



Moscou, qui a déployé des dizaines de milliers d'hommes ces derniers mois près de l'Ukraine, a aussi annoncé la semaine dernière des manœuvres navales dans l'Atlantique, l'Arctique, le Pacifique et la Méditerranée ainsi que des exercices conjoints avec le Bélarus, aux frontières de l'Union européenne.



Washington accusé "d'exacerber" les tensions

Mardi à la mi-journée, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, s'est dit "grandement préoccupé" après la mise en alerte par les États-Unis lundi de 8 500 soldats, qui pourraient renforcer la Force de réaction rapide de l'Otan de 40 000 militaires. La décision de leur déploiement n'a pas été prise.

Pour Dmitri Peskov, Washington provoque une nouvelle "exacerbation des tensions", comme la veille avec l'annonce du départ des familles de diplomates américains d'Ukraine du fait du risque imminent, selon les États-Unis, d'une invasion russe.



Kiev doit pour sa part recevoir mardi une nouvelle livraison des États-Unis incluant "des équipements et des munitions", selon l'ambassade américaine, précisant qu'il s'agissait d'une partie des 200 millions de dollars d'assistance accordés par la Maison Blanche. Les autorités ukrainiennes ont affirmé de leur côté avoir démantelé un groupe préparant, sur ordre de Moscou, des attaques armées pour "déstabiliser" des régions du pays, notamment à la frontière russe.



L'Otan a, elle, annoncé placer des forces en attente et envoyer des navires et des avions de combat pour renforcer ses défenses en Europe de l'Est, et cela alors que la Russie considère les troupes de l'Alliance dans son voisinage comme une menace existentielle.