La Russie rétablit le contact avec Angosat-1

La liaison avait été perdue mercredi.



"Les spécialistes d'Energia RSC ont reçu les données de télémesure de la part d'Angosat. Elles montrent que les paramètres des systèmes de bord de l'appareil sont normaux", a indiqué le géant russe spatial Energia dans un communiqué.



Ce satellite a coûté à 280 millions de dollars à l'Angola.



Il a été lancé avec succès mardi à 19H00 GMT de Baïkonour, porté par une fusée ukrainienne, fournie par la firme Yuzhmash.



L'Angola et la Russie avaient décidé de lancer en 2009 Angosat-1, dont la mission, d'une durée de 15 ans, a pour but d'améliorer les communications par satellite, l'accès à l'internet et des services de radio-télévision en Afrique.



50 ingénieurs angolais ont été formés, notamment au Brésil, en Chine et au Japon.



La Russie supervisera le fonctionnement du satellite à partir d'un centre de contrôle construit près de Luanda.