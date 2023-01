La Série A: la Juventus condamnée à 15 points de pénalité

La Cour d'appel fédérale italienne a eu la main très lourde à l'encontre de la Juventus. Tandis que la Fédération demandait ce vendredi neuf points de suspension pour irrégularités dans sa gestion financière, la Vieille Dame s'est vu infliger quinze points de pénalité. La Juve est accusée par la justice d'avoir usé d'astuces comptables pour embellir ses comptes afin, notamment, de contourner le fair-play financier.



Le club avait été acquittée avec dix autres clubs dans ce dossier au printemps 2022 mais la cour d'appel de la Fédération a accepté la demande du procureur fédéral de rouvrir le dossier, au vu des éléments transmis par la justice italienne qui enquête aussi sur les comptes du club italien, selon un communiqué de la Fédération. Plusieurs ex-dirigeants sont par ailleurs suspendus dont l'ancien président Andrea Agnelli pour une durée de deux ans.



Fabio Paratici est suspendu pour deux ans et demi, Maurizio Arrivabene pour deux ans, Federico Cherubini pour un an et quatre mois et Pavel Nedved pour huit mois. Selon La Gazzetta Dello Sport, la Juventus va faire appel auprès du Collegio di Garanzia del Coni.



Prochain adversaire du FC Nantes en Ligue Europa, le club le plus titré d'Italie (36 Scudetti), actuellement 3e de Serie A, dégringolerait à la 11e place si la sanction venait à être officialisée.