La Trrc présentera son rapport final ce 30 septembre en pleine alliance électorale entre Barrow et Jammeh

Ce 30 septembre, la Commission vérité, réconciliation et réparation (Trrc) , présentera son rapport final relatif aux violations des droits humains commises pendant le régime de Yahya Jammeh (1994-2017) à l’actuel président Adama Barrow.



La Commission vérité, dont les audiences ont été suivies à la radio et à la télévision, devrait « identifier et recommander des poursuites contre les personnes qui portent les responsabilités les plus importantes dans les violations et abus des droits humains » dont Jammeh. Elle y prononcera également des recommandations en matière de réparation, de réconciliation et de réformes institutionnelles.

Depuis le début des auditions en janvier 2019, 392 témoins ont été auditionnés. Les auditions des membres du précédent gouvernement et des victimes permettent d’établir un lien entre Jammeh avec des meurtres et des tortures d’opposants politiques, notamment le meurtre de 59 migrants d’Afrique de l’ouest, et la « chasse aux sorcières » de centaines de personnes victimes de détention arbitraire. Ils rapportent également que Jammeh aurait violé et agressé sexuellement des femmes qui lui étaient présentées. En outre, il aurait mené personnellement un programme frauduleux de lutte contre le sida, forçant les malades à arrêter leur traitement au profit de soins prodigués personnellement par Jammeh.

Selon l’acte constitutif de la Commission vérité, réparation et réconciliation, le gouvernement gambien disposera de six mois pour répondre à ces recommandations, qui devraient être un thème central des prochaines élections, prévues le 4 décembre 2021.



Début septembre, le National People’s Party (NPP), parti du président Adama Barrow, a formé une alliance électorale avec l’Alliance for Patriotic Reorientation and Construction Party (APRC). Cette alliance suscite des doutes quant à la volonté du gouvernement dans la mise en œuvre des recommandations de la Commission vérité. Le président par intérim de l’APRC Fabakary Tombong Jatta a déclaré que le rapport final de la Commission vérité devrait être « jeté dans une corbeille à papier ».