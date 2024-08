La Turquie bloque l'accès au réseau Instagram

La Turquie a bloqué tôt vendredi 2 août l'accès au réseau social Instagram sans justification, mais après des accusations de censure d'un haut responsable turc contre la plateforme américaine, a annoncé l'Autorité turque des technologies de l'information et des communications (BTK). De nombreux utilisateurs résidant en Turquie ont indiqué sur le réseau social X ne pouvoir rafraîchir leur fil Instagram, un blocage également constaté par des journalistes de l'AFP. L'autorité turque des communications a publié sur son site internet une décision indiquant que « instagram.com a été bloqué par une décision en date du 02/08/2024 », sans plus de détails. Le directeur de la communication de la présidence turque, Fahrettin Altun, avait vivement critiqué mercredi la plateforme, affirmant que celle-ci « empêche les gens de publier des messages de condoléances pour le martyre du (chef du Hamas Ismaïl) Haniyeh ». « Il s'agit d'une tentative de censure très claire et évidente », avait dénoncé M. Altun sur le réseau social X.