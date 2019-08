La Turquie condamne "fermement" l'attaque de son convoi militaire en Syrie

La Turquie a "fermement" condamné l'attaque lundi par des avions russes et syriens d'un convoi militaire qu'elle a envoyé dans la province d'Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie, dénonçant une violation des accords établis avec Moscou.



"Nous condamnons fermement cette attaque qui est en contradiction avec les accords existants, la coopération et le dialogue avec la Russie", a déclaré le ministère de la Défense dans un communiqué. L'attaque a causé la mort de trois civils et douze autres ont été blessés, ajoute le ministère, sans préciser la nationalité des victimes.



Un correspondant de l'AFP a vu lundi matin un convoi d'environ 50 véhicules militaires, dont des blindés, avec au moins cinq chars, et des transporteurs de troupes, se diriger en direction de Maaret al-Noomane, une ville située à 15 kilomètres au nord de Khan Cheikhoun, dans le sud de la province d'Idleb.



L'arrivée de ce convoi intervient au lendemain de l'entrée des forces du régime de Bachar el-Assad dans la ville de Khan Cheikhoun, pour la première fois depuis 2014, après plusieurs jours de progression sur le terrain aux dépens des jihadistes et de quelques groupes rebelles soutenus par Ankara.



Selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), des raids aériens russes et syriens ont été effectués non loin du convoi turc pour l'empêcher de poursuivre sa route. L'OSDH a également fait état d'un raid russe contre une camionnette appartenant aux groupes rebelles qui précédait le convoi turc en vue d'inspecter la voie, aux abords de Maaret al-Noomane.



D'après le ministère turc de la Défense, la Russie avait été informée en amont de l'envoi de ces véhicules qui devaient ravitailler l'un des postes d'observation établis par la Turquie à Idleb en vertu d'accords conclus avec Moscou.



"En dépit d'avertissements répétés que nous avons adressés à la Russie, les opérations militaires menées par les forces du régime continuent à Idleb, en violation des mémorandums existants et des accords passés avec la Russie", poursuit le ministère dans son communiqué.



La région d'Idleb est censée être protégée par un accord sur une "zone démilitarisée", conclu en septembre 2018 par Ankara, parrain des rebelles, et Moscou. Mais cet accord n'a été que partiellement appliqué, les jihadistes ayant refusé de se retirer.