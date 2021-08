La Ville de Dakar et le Plateau se déchirent pour le marché Sandaga

La bataille du marché Sandaga sera tranchée par la justice, rapporte le journal « Le Quotidien ». Le maire de la Ville, Soham El Wardini, a décidé de porter cette affaire devant les juridictions du pays. « Je suis pour qu’on conserve la mémoire de Dakar. Je tenais à informer l’opinion. Maintenant, n’ose avocats sont sur la procédure. Nous allons défendre nos biens jusqu’au moment où on va nous le rendre ou alors on décidera autre chose et les gens le sauront », a tempêté Soham El Wardini qui a tenu hier lundi, un Conseil municipal sur la démolition du marché Sandaga, entreprise par Alioune Ndoye, maire de Plateau.



« Le marché Sandaga est un bien de la ville de Dakar », a précisé la maire de Dakar. Cette dernière soutient que depuis sa construction en 1935, il n’est jamais sorti de la responsabilité de la ville de Dakar ». Une façon de balayer les affirmations du maire de Plateau Alioune Ndoye, qui soutient que Sandaga fait partie du patrimoine de Plateau. « Le marché de Sandaga n’avait pas été transféré à la commune de Plateau », insiste-t-elle.



Continuant sur sa lancée, elle a déclaré que le « bâtiment (Sandaga), c’est un bien de la mairie de Dakar. Et nous avons le droit de protéger notre bâtiment. C’est cette bataille que nous menons », tonne Mme Wardini.