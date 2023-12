La bande de Gaza bombardée, l’acheminement de l'aide vers le Nord désormais impossible

■ Malgré l’appel de l'Assemblée générale de l'ONU à un « cessez-le-feu humanitaire » à Gaza, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a martelé mercredi : « Rien nous ne nous arrêtera » sur le chemin de « la victoire » dans la guerre contre le Hamas.



■ L'UNRWA déclare ce jeudi qu'elle n'est plus en mesure d'apporter de l'aide à ceux qui n'ont pas pu fuir vers le sud de la bande de Gaza.



■ Près de la moitié des munitions air-sol que l’armée israélienne utilise dans sa guerre contre le Hamas depuis le 7 octobre ne sont pas guidées, selon une nouvelle évaluation des services de renseignement américains, rapporte CNN. Ces munitions dites « muettes » accroissent les risques pour les civils.



■ Jack Sullivan, conseiller à la sécurité de la Maison Blanche est attendu ce jeudi et vendredi à Jérusalem pour des entretiens avec le Premier ministre Netanyahu.



■ La bande de Gaza est frappée par de terribles inondations, alors que 80% de la population a été déplacée.



■ Environ 18 787 Palestiniens ont été tués dans les frappes israéliennes sur Gaza depuis le 7 octobre, selon le gouvernement du Hamas. Près de 51 000 personnes ont également été blessées. La majorité sont des femmes et des jeunes de moins de 18 ans. Plus de 1 200 Israéliens ont été tués.



Entrée inédite de la journaliste américaine Clarissa Ward dans le sud de la bande de Gaza



La journaliste américaine Clarissa Ward, et son équipe de la chaîne CNN, a pu pénétrer le sud de la bande de Gaza via le passage de Rafah, en début de semaine. C’est une entrée inédite pour une journaliste occidentale, car ces derniers n’ont plus la permission de s’introduire dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre, en tout cas sans escorte de l’armée israélienne.



« Il n’y a pas un endroit sécurisé à Gaza ». Sur place, la journaliste s’est rendue dans un hôpital de campagne dans le sud. « Les bombes retentissent au moins 20 fois par jour », rapporte un des médecins. Dans une vidéo saisissante, bouleversante, et aux images graphiques, Clarissa Ward montre la réalité des Gazaouis, des enfants hospitalisés, et « les horreurs de la guerre ».