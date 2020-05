La centrale syndicale de l’Udts/Fo de Pikine cambriolé: un important lot de matériels emporté

Les locaux de la centrale syndicale « Union démocratique des travailleurs du Sénégal/Forces ouvrières (Udts/Fo) ont reçu la visite d’une bande de malfaiteurs, dans la journée de dimanche dernier. Un important matériels a été emporté par les bandits. Une plainte a été annoncée par les responsables de la centrale.



« Avant-hier dimanche, des occupants de l’immeuble m’ont appelé pour me dire qu’il y a un cambriolage à notre siège. Sans tarder, je suis venu sur les lieux pour constater les faits. C’était entre 12 heures et 13 heures », a expliqué le Secrétaire général de l’Udts/Fo.



Mbaye Ndiaye d’ajouter : « sur place j’ai remarqué que la porte de l’appartement à est installé notre siège a été défoncée. Et de la manière dont elle s'est défoncée, j’ai vu que le voleur n’était pas seul. C’était un groupe ».



Le téléviseur de 43 pouces qui servait pour les séances de vidéoconférence, un ordinateur portable et des kits alimentaires ont été emportés, informe L'AS.