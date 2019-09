La chimiothérapie gratuite dès octobre pour les malades de cancers du sein et du col de l'utérus

Les malades du cancer du col de l’utérus et du sein pourront faire gratuitement leurs séances de chimiothérapie dès le 1er octobre 2019. Du moins, si l'on en croit au ministre de la Santé et de la Prévention, Abdoulaye Diouf Sarr, qui a fait l'annonce dans le quotidien national "Le Soleil".



Aussi, pour les autres types de cancer, le coût de la chimiothérapie sera réduit de 60% dà partir de la même période. Il s’agit des cancers de l’enfant et de la prostate, ceux hématologiques, broncho-pulmonaires et les cancers Orl et digestifs.



Le ministre de tutelle informe également que cette mesure de gratuité s’étend aux médicaments adjuvants tels que les antiémétiques, les antiallergiques et les antalgiques. L’État a déboursé près d’un milliard pour l’application de ces gratuités, selon nos confrères.