La coalition Idy 2019 dénonce les arrestations de ses responsables et menace de répliquer

La coalition idy2019 informe l’opinion nationale et internationale que des arrestations arbitraires sont en train d’être opérées dans ses rangs, sur tout le territoire sénégalais. Moussa Thiombane et Bassirou Dieng, tous les deux responsables jeunesse dans le departement de Guediawaye, ont été placés sous mandat de dépôt aujourd'hui par le Doyen des juges d'instruction. Mory Gueye, Secrétaire National chargé de la jeunesse de Rewmi membre de la coalition a, lui, fait l'objet d'une mesure de retour de parquet. Il sera à nouveau présenté au Procureur le Lundi 4 Mars. Abdourahmane Diallo, Amélie Ngom, Malamine Fall, Bigué Simone Sarr, Amath Thiaw, Marieme Soumaré, Mamadou Diallo, Amadou Bathily et Binta Mbaye, tous de la Coalition Idy 2019, ont été interpellés devant notre siège sis sur la Vdn et viennent d'être placés sous mandat de dépôt.



Ce vendredi 1er mars 2019, quatre autres personnes, membres de la coalition ont été arrêtées. À Thiès, Ousseynou Gueye, membre de la coalition avait été arrêté par la police de Thiès, puis relaché après audition. À ziguinchor Yankhoba sagna, responsable jeunes de la Coalition, se trouve actuellement dans les locaux du commissariat de ladite ville. Une opération policière est aujourd’hui menée, en toute illégalité, contre des membres de la coalition idy2019, en s’attaquant à leur liberté fondamentale d’aller et de venir. La coalition idy2019 s’insurge contre de telle pratiques et désigne Macky Sall comme responsable des conséquences de ces actes ignobles contre la démocratie et l’Etat de droit. La coalition idy2019 interpelle l’opinion nationale et internationale pour que cessent ces traques à l’homme dignes d’une dictature.



La coalition idy2019 fera face aux pratiques malsaines d’un régime tricheur, manipulateur de résultats d’élections et qui veut gouverner par l’intimidation, la violation permanente de la loi et des règles de démocratie.