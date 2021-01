La condition pour que le PSG tente l'opération Messi, la pression s'accentue clairement sur Lampard à Chelsea

Les destins de Messi et Mbappé liés ?



Depuis les déclarations du directeur sportif du Paris Saint-Germain Leonardo sur le cas Lionel Messi, toute la presse catalane ne parle que de l'intérêt prochain du club français pour l'Argentin. Rappelons que ce dernier sera en fin de contrat en juin avec le Barça et que depuis le 1er janvier, il est autorisé à négocier avec un autre club. Ce matin, face aux relances de Leonardo, le quotidien Sport explique que le PSG ne pourra recruter Lionel Messi que si Kylian Mbappé quitte le club de la capitale l'été prochain. En effet, face aux menaces du fair-play financier, le PSG ne pourrait pas se permettre d'avoir plus de deux énormes stars en même temps au sein de son effectif, selon le média. De quoi lier les destins de Messi et Mbappé pour les prochains mois. Surtout si le Français ne prolonge pas rapidement son contrat avec Paris.





La pression s'accentue sur Lampard



Nouvelle défaite pour Chelsea hier sur la pelouse d'un concurrent direct, Leicester (2-0). Un succès qui permet aux Foxes de prendre les commandes de la Premier League avant les matches de ce soir. Mais surtout, ce résultat accentue encore plus la pression sur le coach des Blues, Frank Lampard. Avec désormais seulement une seule victoire lors des cinq derniers matches de Premier League et une 8e place au classement, les jours de Lampard à la tête de Chelsea semblent comptés. C'est ce que tente d'expliquer ce matin le Daily Mail. The Guardian se demande si le temps de se poser «des questions» du côté de la direction de Chelsea n'est pas venu. Car la prestation d'hier était «très mauvaise», comme le résume The Sun. Les temps sont durs du côté de Londres.



La Roma proche de sombrer dans la crise



Balayée vendredi par la Lazio dans le derby (0-3), l'AS Roma espérait hier reprendre un peu des couleurs en se qualifiant pour les quarts de finale de la Coupe d'Italie. Mais il n'en a rien été. Ce fût même une débandade, quelque chose «de dément», comme l'écrit Il Romanista ce matin, avec une défaite 2-4 après prolongations contre l'équipe B de La Spezia à l'Olimpico. La Roma a fini le match à 9 et va même peut-être le perdre 0-3 sur tapis vert pour avoir fait 6 changements durant la rencontre. Bref, une véritable catastrophe qui s'affiche en une de la presse italienne ce matin. Pour le Corriere dello Sport, les joueurs ont laissé le club «à l'abandon» hier soir et la crise plane au-dessus de Rome.