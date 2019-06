La crise en Guinée-Bissau évoquée au sommet de la Cédéao

La crise en Guinée-Bissau a été évoquée au cours du sommet de la Communauté économique des États d’Afrique de l’ouest (Cédéao) ce samedi à Abuja. Le mandat du président José Mário Vaz a expiré il y a cinq jours. Selon la décision de la Cédéao, celui- ci reste bien à la tête de son pays, mais la gestion des affaires revient au Premier ministre, Aristides Gomes, qui devra former un gouvernement au plus tard le 15 juillet et préparer la présidentielle de novembre 2019.