La dent de Patrice Lumumba restituée par la Belgique, la famille demande justice

Les dirigeants d'Afrique de l'Est se sont accordés lors d'une réunion lundi sur la mise en place d'une force régionale pour tenter de mettre fin au conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo, a annoncé la présidence kényane.



Un nouveau bilan du gouvernement fait état de 132 civils tués au cours des trois derniers jours dans les localités de Diallassagou, Dianweli et Deguessagou (centre du Mali) lors d’attaques attribuées à des jihadistes. Élu originaire de la région touchée et proche de plusieurs victimes, le président de parti politique Nouhoum Togo relate depuis Bamako les informations qu'il a obtenu sur la tuerie.



La Guinée retient son souffle avant une manifestation annoncée ce jeudi alors que les marches sont interdites dans le pays. La principale plate-forme de la société civile le Front National pour La Défense de la constitution appelle en effet à dénoncer la durée de la transition mais aussi exiger l'ouverture d'un dialogue. Pour faire baisser les tensions, des religieux ont tenté une médiation entre les parties. Ce dimanche ils ont rencontré le FNDC.



Ce 20 juin marque la 22e journée mondiale des réfugiés. A cette occasion nous partons en Afrique du sud. La Constitution y certifie que chaque enfant a droit à l'éducation, mais la réalité est tout autre : les écoles sont surchargées, et donnent la priorité aux petits Sud-africains. Les enfants de réfugiés se retrouvent très souvent déscolarisés. Une ONG tente de pallier cette situation en offrant des cours a ceux qui n'ont pas la chance d'aller à l'école. Reportage de Caroline Dumay et Stephen Carstens.