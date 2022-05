La députée Marème Soda Ndiaye rejoint la coalition AAR Sénégal

C’est le porte-parole de la coalition AAR Sénégal qui donne l’information. La députée Marème Soda Ndiaye, cadette de la 13e Législature a rejoint la nouvelle coalition de partis et mouvements en vue des Législatives du 31 juillet 2022.



« La Coalition AAR Sénégal, résolument tournée vers l’union de toutes les forces vives et républicaines du pays, a l’honneur d’accueillir dans ses rangs la brillante et HONORABLE Députée Marieme Soda Ndiaye.

Femme de valeurs, brave et républicaine dans l’âme, une valeur sûre dans l’échiquier politique sénégalais », a écrit Bocoum sur sa page Facebook.