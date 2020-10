La famille Ndiéguène de Thiès va célébrer le Gamou 2020

La Hadara Cheikh El Hadji Ahmadou Baro Ndiéguène de Thiès a maintenu la célébration de l’édition 2020 de son Gamou annuel. L’annonce a été faite par Serigne Amadou Cissé Ndiéguène, porte-parole de ladite famille maraboutique, lors de la réunion préparatoire du Comité régional de développement (Crd) consacrée, ce mardi 13 octobre 2020 à la Gouvernance de Thiès, au dit évènement religieux. « Le Khalife général Serigne Mounirou Ndiéguène réitère, avec l’ensemble des autorités de la Hadara Ndiéguène, sa soumission totale au Seigneur, à l’observance des enseignements du sceau des Prophètes, de ses guides et représentants, sa détermination à ne jamais dévier des voies tracées par son vénéré père Cheikh El hadji Mouhamed Ndiéguène, patriarche et alors doyen des chefs religieux du Sénégal de son vivant, son illustre grand-père, Cheikh El Hadji Ahmadou Baro Ndiéguène », a souligné le porte-parole de la Hadara Ndiéguène, rapporté par le journal Le Témoin.



Avant de poursuivre : « le Khalife, en accord avec toutes les autorités idoines dûment consultées, a donné les instructions adéquates pour l’organisation et la célébration de l’édition 2020 du Maouloud aux lieux et places habituels, depuis 1886 ». Et compte tenu de la pandémie de la Covid-19 qui continue de sévir au Sénégal, le Khalife, selon son porte-parole, a donné des instructions fermes quant aux « respects stricts de toutes les mesures édictées par l’Etat et les autorités de la Santé, pour la protection et la sauvegarde des pèlerins ». Il ne manque pas d’inviter « l’Etat du Sénégal et toutes les bonnes volontés à nous accompagner davantage pour une excellente organisation et célébration de ce grand événement religieux ».