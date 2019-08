La famille biologique de Amath Dansokho réclame qu'il soit inhumé à Kédougou

La famille biologique de l’ancien Secrétaire général du Parti de l’Indépendance et du Travail (PIT), Amath Dansokho, décédé vendredi 23 août 2019, des suites d’une longue maladie, s’est opposée à son inhumation à Saint-Louis, au nord du Sénégal, et demande que la dépouille soit transportée à Kédougou (sud), sa ville natale.







« On a entendu à la radio que c’est sa volonté d’être inhumé à Saint-Louis, mais nous pensons qu’il doit être enterré ici, là où reposent son père et sa mère. Malheureusement, nous qui sommes à Kédougou, on n’a même pas été consulté. Notre souhait est qu’il soit enterré à Kédougou », a dit le porte-parole de la famille sur la Rfm.







Agé de 82 ans, Dansokho est un homme politique sénégalais, ancien ministre, ancien député et ancien maire de Kédougou. Il est président d'honneur du Parti de l’indépendance et du travail (PIT) jusqu’au 23 mai 2010. Avant que Magatte Thiam ne prenne les rênes du parti.