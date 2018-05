La famille de Papis Gelongal a décidé de porter plainte contre Eiffage

"Nous remercions les nombreux citoyens et citoyennes qui se sont manifestés pour être membres du Collectif. Votre engagement et votre détermination ont permis de mettre sur pied cette initiative citoyenne qui porte aujourd'hui le nom de ‘Collectif Citoyen des Usagers de l'Autoroute à Péage (CCUAP)'.



Le collectif par ma modeste voix vous informe que la famille de Papis Mballo compte porter plainte pour situer les responsabilités de la société Eiffage et de l'État du Sénégal. Nous nous sommes rendus chez la famille pour présenter nos condoléances et les parents du défunt ont non seulement béni l'initiative mais considèrent que leur Fils est mort en martyr pour mobiliser les citoyens contre les manquements sur l'autoroute à péage. Cette plainte sera déposée dans les 24h à venir.



Le Collectif compte saisir par voie officielle le chef de l'État pour la publication du contrat qui lie Eiffage à l'État du Sénégal, mais surtout compte l'inviter à respecter son engagement de revoir les termes du contrat pour revoir le coût excessif qui est appliqué sur ce tronçon de moins de 3O Km, de renforcer la sécurité et l'éclairage sur l'axe routier qui est devenu dangereux pour les usagers. Des courriers seront aussi adressés aux députés de la 13ème législature pour qu'ils interpellent l'État à travers des questions écrites et orales sur les manquements de la société Eiffage"