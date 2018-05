La famille de l'imam Ndao se défoule sur la presse et demande la...

La famille d’Imam Alioune Badara Ndao denonce les fausses informations véhiculées par la presse à l’endroit de leur parent. Elle parle de «déception» au sujet du déroulement de l’interrogatoire du religieux dans le procès en cours.



«Ni le procureur de la République ni le président du tribunal n’ont fait cas des portables satellitaires. Je crois que si on accuse quelqu’un de faits aussi graves que ça, les premières questions devraient tourner autour de ça. Aucune des questions n’a été posée relative à ces accusations-là. Donc, c’est des informations d’intoxications », fulmine Moussa Ndao, un des membres de la famille.



Il poursuit en s’attaquent à la presse : «des milliards et des appels interceptés par le FBI relatés par des journaux lors de son arrestation, il y a aucune question relative à ça. Avec tout ce que disait la presse, une fois devant la barre, ni l’association de malfaiteurs, ni le financement de terrorisme, ni le blanchissement de capitaux encore moins les soit-disant communications avec Boko Haram, ne sont plus à l’ordre du jour, car aucune des questions allant dans ce sens n’a été posée».



A l’en croire, l’arrestation du religieux est liée à une conférence où il y avait une série de questions-réponses sur la religion.



«La famille, ses disciples et tous les Sénégalais demandent une libération sans délai et sans conditions de l’Imam Alioune Ndao parce que tout ce dont on l'accusait est totalement faux», informe-t-il.



Avant de conclure : «la famille et toutes ses connaissances sont satisfaites d'Imam parce que non seulement c'était une promotion, mais aussi cette audience est une leçon qui nous apprend encore qu'il est innocent».