La famille de l'otage Sophie Pétronin lui adresse un message de soutien

« Bonjour ma petite Tati, aujourd’hui c’est un jour spécial pour toi, tu es loin de nous, c’est ton 74e anniversaire et on espère que c’est le dernier que tu vas passer loin de nous. On fait tout ce qu’on peut, tout ce qui est en notre pouvoir, avec nos moyens pour te sortir de là-bas. Sébastien est actuellement à Bamako, il essaye de t’apporter le maximum de soutient comme il peut, et voilà, c’est ton anniversaire, alors joyeux anniversaire aujourd’hui et surtout on espère te revoir bientôt et que ce soit surtout le dernier que tu passes en captivité, tiens le coup, on continue de se battre pour ta libération, on t’embrasse. »