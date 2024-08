La folie collective (mon billet du jour)

Quand la folie s'empare de nos coeurs et de nos pensées le mal et faire du mal deviennent les normes. Nous sommes tous devenus des fous furieux. Dans de beaux costumes, de belles robes et de grands boubous bien amidonnés, nous avançons le visage masqué. Nous sommes tous en danger. Nous ignorons tous qui sont nos parents, nos voisins et nos amis etc.



De nos jours, tout est faux et rien n'est vrai. Les amis, les époux et mêmes les épouses sont tous devenus. Tout est devenu pacotille. Nos moeurs se désagrègent, le tissu social en lambeau. Les individus s'entredéchirent. La jalousie, l'envie, les médisances et j'en passe prennent des proportions inquiétantes.

Nous sommes tous guettés par un "terrorisme sociétal". Encore, c'est la capacité de dissimulation qui inquiète. Nous sommes dans une société où tout ce qui brille n'est pas de l'or.



L'assassinat odieux du célèbre danseur Aziz Dabala nous en dit long sur les mots et maux de notre société. D'après l'enquête (toujours en cours) l'ancien résident du quartier Pikine Technopole a été tué non pas par des inconnus mais des proches. Certainement des soi-disant amis, qui, nuit et jour mangeaient, buvaient, partager du beau temps avec lui.



Un monde de plus en plus fou et dangereux s'offre à nous dans un monde inconnu et d'inconnus. Encore une fois, nous sommes tous en danger.



La gangrène dont souffre notre société a atteint des sommets inquiétants. Le niveau de sadisme est tout simplement hilarant. En témoignent les commentaires sous formes d'une propagande en miroir. D'un côte ou d'un autre chacun dans ses dires laissent apparaître ses pripres intentuions sans s'en rendre compte.