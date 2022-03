La folle offensive mercato du Real Madrid, Manchester United a fait son choix pour son futur coach

Mercato jeune et XXL au Real

Selon le quotidien madrilène AS, les dirigeants du Real auront la capacité de signer Erling Haaland et Kylian Mbappé cet été. Il reste 739 M€ de plafond salarial à Madrid pour recruter. Largement assez pour les deux pépites. Surtout que cette marge salariale va s'accroître avec les départs de Gareth Bale, Isco et Marcelo. Selon Mundo Deportivo, Aurélien Tchouaméni serait, lui aussi, tout proche de poursuivre sa carrière avec le maillot blanc. Le joueur de Monaco pourrait rejoindre le Real Madrid pour 50 M€. Les dirigeants travailleraient sur ce dossier depuis un bon moment. Tchouaméni a un contrat jusqu'en 2024 et Monaco ne va pas rendre les négociations faciles pour le Real Madrid. En janvier l'ASM réclamait environ 100 M€ pour le tricolore.



Un coach parfait pour MU

Selon le Manchester Evening News, ça y est, les Red Devils tiennent leur nouveau favori pour devenir coach du club le plus titré d'Angleterre. Ce sera Erik ten Hag, actuellement en poste à l’Ajax. Il est «parfait» d’après le quotidien. En l'état actuel des choses, le Néerlandais est le premier choix pour prendre la relève à Old Trafford cet été, mais le club n'a pas pris de décision définitive, car il poursuit son processus de recrutement. L'entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, est toujours sérieusement envisagé et United a refusé d'exclure une approche pour Thomas Tuchel. Le nom du prochain manager pourrait influencer le futur de Cristiano Ronaldo au club selon le journal Sport.



Journée décisive à Chelsea

Jour J pour Chelsea. On apprend ce matin dans les colonnes du Daily Mail que la deadline pour faire une offre de rachat, c’est ce soir 21h. Une liste d'offres devrait être finalisée en début de semaine prochaine. Plusieurs sources affirment que la liste des candidats retenus pourrait ne comporter que quatre offres. Selon le Daily Star, l'avenir de Thomas Tuchel en tant qu'entraîneur de Chelsea pourrait changer en fonction des nouveaux dirigeants. Mais comme l’explique très bien le Daily Express dans ses pages intérieures, l’objectif de Chelsea est de trouver un nouveau propriétaire avec «des mains propres… Mais les poches profondes». Chelsea espère que l'accord sera conclu dans un délai d'un mois et que le club pourra être débarrassé des lourdes restrictions sur les transactions financières rapidement.