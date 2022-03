La guerre en Ukraine continue d'agiter la classe politique sud-africaine

« Nous nous tenons au côté de l'Ukraine », c'est le message en jaune et bleu tendu à la tribune par un parlementaire de l'Alliance démocratique (DA). En ouverture, son chef de parti, John Steehuisen a dénoncé la position du gouvernement. « Sous le vernis honteux de la "neutralité", le gouvernement de l'ANC a en réalité apporté son soutien tacite à la marche impériale de Poutine pour restaurer son empire perdu. »



« Etes-vous les amis ou les idiots utiles de la Russie ? », a interrogé Pieter Groenewald, le leader du Front de la liberté (FF Plus), le parti afrikaner en s'adressant à l'ANC. « Nous devons dire à la Russie qu'elle a tort » a demandé de son côté Mkhuleko Hlengwa, parlementaire du parti zoulou de l'Inkhata (IFP).



Le gouvernement s'en est tenu à sa position officielle : nous ne voulons pas interférer dans ce conflit. Position défendue à la tribune par Candith Mashego-Dlamini, ministre déléguée aux Relations internationales.







« Nous demandons à tous les Sud-Africains de ne pas prendre parti dans le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine, cela irait à l'encontre de nos principes. »



D'autres partis ont soutenu Vladimir Poutine et l'invasion russe. C'est le cas de l'EFF, deuxième parti d'opposition, via Floyd Shivambu son vice-président. « Il n'y a absolument rien de mal à ce que la Russie empêche l'expansion militaire de l'Otan. »



De son côté, le parti chrétien-démocrate (ACDP) a écorné la neutralité affichée par le président Cyril Ramaphosa. Après avoir téléphoné à Vladimir Poutine, pourquoi ne pas avoir appelé Volodymyr Zelensky ?