PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
La justice sud-africaine juge illégales les pratiques de blocage de l'opération Dudula

A Durban dans l'est de l'Afrique de Sud nouvelle opération de blocage à l'initiative de plusieurs mouvements xénophobes... À l'approche des élections locales prévues en 2026, ces groupes anti-immigrés s’en prennent désormais à ceux qui viennent se faire soigner dans des établissements publics... À la manœuvre, deux groupuscules : "March and March" et "Opération Dudula" connus pour leurs marches ciblant les étrangers.



En Côte d’Ivoire, le PPACI de Laurent Gbagbo a annoncé qu’il n’irait pas aux élections législatives du 27 décembre prochain. Le parti -qui affirme ne pas reconnaître les résultats de l’élection présidentielle - estime que les conditions ne sont pas réunies pour avoir une élection crédible.
 
Il vient de Podor, au nord du Sénégal. C’est l’une des voix les plus puissantes du continent. Baaba Maal chanteur, poète, militant et fondateur du groupe Daande Lenol fête cette année ses 40 ans de carrière. Une trajectoire impressionnante, entre rythmes halpulaar, électronique, Black Panther...qui prouve qu'on peut conquérir le monde en restant soi-même...
Samedi 8 Novembre 2025 - 10:08


