La justice sud-africaine juge illégales les pratiques de blocage de l'opération Dudula

En Côte d’Ivoire, le PPACI de Laurent Gbagbo a annoncé qu’il n’irait pas aux élections législatives du 27 décembre prochain. Le parti -qui affirme ne pas reconnaître les résultats de l’élection présidentielle - estime que les conditions ne sont pas réunies pour avoir une élection crédible.
Il vient de Podor, au nord du Sénégal. C’est l’une des voix les plus puissantes du continent. Baaba Maal chanteur, poète, militant et fondateur du groupe Daande Lenol fête cette année ses 40 ans de carrière. Une trajectoire impressionnante, entre rythmes halpulaar, électronique, Black Panther...qui prouve qu'on peut conquérir le monde en restant soi-même...
