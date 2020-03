La lettre de la délégation de Yoonu Askan Wi à la fille de Guy Sagna

A Michèle Amanda SAGNA



S/C sa maman Madame Sagna née Marie Thérèse Faye



A Koungheul- SENEGAL





Très chère Michèle Amanda, notre fille, petite fille et nièce,



Des papas à toi, grands- pères, oncles et tantes t’écrivent cette lettre, au nom de la fraternité, de l’amitié et de la camaraderie de combat qu’ils partagent avec ton cher père, Guy Marius Sagna. Tu ne l’as pas vu depuis plusieurs mois, cette situation, nous le comprenons parfaitement, est très dure à supporter, malgré le réconfort et la présence à tes côtés de ta brave maman, Marie Thérèse. Mais sachez- le, toi même, ta maman, ta grand- mère, ton grand-père et toute la famille, vous n’êtes pas seules. De partout dans notre pays le Sénégal, en Afrique et dans le monde entier, résonnent le nom et le juste combat de Guy Marius Sagna. Hier seulement encore, une grande marche nationale à travers les rues de Dakar, lui a été dédiée.



Ton cher papa Guy Marius, en défenseur infatigable et intrépide de la cause des peuples, fait peur assurément aux rapaces prédateurs de l’intérieur et de l’extérieur de notre terre sacrée d’Afrique, il démasque les tenants de la justice aux ordres, des libertés confisquées, des droits piétinés et de la misère imposée.



Chère Michèle Amanda, ton papa Guy Marius est un digne fils de son peuple, toujours en première ligne, aux côtés de ses compagnons de lutte ; il refuse la soumission, donne l’exemple du courage, de la détermination et de l’esprit de sacrifice, au seul nom de l’intérêt général. Ta maman, pour le moment, se chargera certainement de t’expliquer le contenu et la portée du présent message. Et quand, plus grande, tu reliras toi-même cette lettre dans le texte, tu apprécieras mieux de quel géant au grand cœur tu es la fille.



Guy Marius Sagna, baobab indéracinable au milieu des rafales de vent,



Guy Marius Sagna, porte étendard des luttes populaires légitimes,



Guy Marius Sagna, symbole de la jeunesse africaine décomplexée,



Debout pour l’émancipation du continent.



Guy Marius Sagna, père exemplaire, époux humble et loyal,



Un de ces jours tu lui diras haut et fort :



« Je suis fière de toi, papa et je suis sûre que tu vaincras. »



Courage Amanda chérie, ton prénom te va si bien ! Là où il est, Guy vous aime toutes encore plus ! Longue vie, succès et bonheur à toi, à ta maman, à ton papa, à ta grand-mère et à toute la famille ! Nous tous nous vous aimons bien fort! L’histoire indubitablement donnera raison à ton valeureux papa, notre camarade Guy Marius Sagna.