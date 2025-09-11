Réseau social
La liberté de la presse au plus bas depuis cinquante ans, selon le rapport Idea sur la démocratie
La liberté de la presse s'est considérablement dégradée depuis cinq ans dans le monde et a touché son point le plus bas en 50 ans, selon un rapport de référence sur la démocratie publié, jeudi 11 septembre. «L'état actuel de la démocratie est inquiétant», souligne auprès de l'AFP Kevin Casas-Zamora, secrétaire général du groupe de réflexion International Idea basé à Stockholm. Entre 2019 et 2024, plus d'un pays sur deux dans le monde (54%) a enregistré une baisse de l'un des cinq indicateurs clés de ce qui définit une démocratie, selon ce rapport.
Aminata Diouf

Jeudi 11 Septembre 2025 - 10:38


