La maman de Ousmane Sonko parle: « Je suis sûre que la vérité va jaillir »

Mame Khady Ngom, maman de l'opposant Ousmane Sonko, accusé de "viols répétitifs avec arme à feu et menaces de mort", par une jeune masseuse de 21 ans, s'est exprimée sur l'affaire. Face aux jeunes de PASTEF Ziguinchor où elle réside, elle exprimé les moments difficiles qu'elle a vécues depuis le début de cette affaire.



« Ce qui est reproché à mon fils Ousmane Sonko me touche profondément. Je suis peinée et je le vis comme tous les autres Sénégalais qui ont une affection envers lui. J’appelle tout le monde à la retenue. Je suis certaine que la vérité va jaillir», a-t-elle déclaré au micro de nos confrères de GMS.

Salif SAKHANOKHO

