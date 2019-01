La mère de Pogba nommée ambassadrice du football féminin en Guinée

La mère du milieu de terrain de Manchester United, Paul Pogba, a été nommée ambassadrice du football féminin par la Fédération guinéenne de football (Feguifoot).



Yeo Moriba, ancienne footballeuse de l'équipe nationale féminine de la Guinée, a été nommée à ce poste à la suite d'une rencontre avec le président de Feguifoot, Mamadou Antonio Souaré.



Ce dernier espère que l'international français, ainsi que ses frères, les jumeaux Florentin et Mathias, vont soutenir leur mère dans ses nouvelles fonctions.



La Feguifoot espère est que Yeo Moriba et ses enfants puissent aider à rajeunir le football féminin en Guinée.



Contrairement à ses homologues masculins, l'équipe nationale féminine guinéenne n'a jamais accédé à une phase finale de la Coupe d'Afrique des nations, et encore moins à la Coupe du monde ou les Jeux olympiques.



"Je suis fière de ce que la Fédération guinéenne de football et son président ont fait", a déclaré Yeo Moriba sur le site de la Feguifoot.



Ses fils Florentin et Mathias, anciens joueurs du Syli national, l'équipe nationale senior guinéenne, sont nés en Guinée, avant que leur mère ne s'installe en France où est né Paul Pogba.



Florentin, défenseur, a joué pour la dernière fois en Turquie, avec Genclerbirligi, tandis que l'attaquant Mathias fait actuellement partie des joueurs de Tours, un club de troisième division française.