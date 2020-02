La mort du chanteur rwandais Kizito Mihigo suscite l'émotion en RDC

Les internautes congolais font circuler les chansons de Kizito Mihigo. Deux d’entre elles ont marqué les esprits. L’une évoque la fraternité entre Congolais et Rwandais. L’autre fait allusion aux crimes de la rébellion de Paul Kagame, le FPR [Front patriotique rwandais].



Des politiques congolais se sont, eux aussi, lancés dans la mêlée. Certains mettent en cause le président rwandais. Patrick Muyaya, un député du Parti lumumbiste unifié (PALU), qui fait partie du FCC [Front commun pour le Congo] de Joseph Kabila, s’interroge : « Qui peut vraiment croire à la thèse du suicide ? déclare-t-il. Totalement inacceptable ! ». Claudel Lubaya, un ancien gouverneur du Kasaï-oriental et proche de l’opposant Moïse Katumbi, dénonce le « régime assassin qui dirige la Francophonie ».



RDC, Rwanda, « frères de sang »



Mais les formations politiques en tant que telles ont gardé le silence jusqu'à maintenant. La coalition Lamuka, qui réunit des opposants comme Moïse Katumbi, Martin Fayulu et Jean-Pierre Bemba, s’est contentée d’un message sobre, reprenant le titre d’une chanson de Kizito Mihigo : Rwanda, RDC « frères de sang ».