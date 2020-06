La multiplication des cas communautaires et la "stratégie particulière" du ministre Diouf Sarr qui n'arrive pas

Les cas issus de la transmission communautaire augmentent de jour en jour depuis plus de deux mois. Et les nouvelles mesures du Gouvernement de lever l'interdiction du transport interurbain semblent empirer la situation. Après les 35 cas communautaires enregistrés les deux derniers jours, 19 nouvelles contaminations du genre ont été signalées dans le point quotidien de ce samedi 13 juin 2020. Dont 11 dans la seule région de Dakar et 5 dans la ville de Touba. Les trois autres sont signalés à Matam (01), Tivaouane (01) et Diourbel (1)



Ainsi, en trois jours, seulement, le Sénégal a enregistré 54 malades de Covid-19 dont il est impossible de retracer la chaîne de transmission. En tout, depuis le début de l'épidémie, les services du ministère de la Santé ont dénombré pas moins de 543 cas issus de la transmission communautaire.



Ceux qui savent bien analyser les chiffres en déduiront qu'il ne peut plus avoir de combat contre la propagation du virus. Puisque des Sénégalais circulent librement avec cette saleté sans être testés. Asymptomatiques ou pas, ces personnes contaminées continuent de véhiculer le virus en le transmettant à leur entourage.

Et puisque Dakar (épicentre de l'épidémie au Sénégal avec plus de 75% des cas confirmés) totalise le plus grand nombre de cas communautaires après chaque point, le Comité national de gestion des épidémies est toujours attendu pour livrer la "stratégie particulière" annoncée par le ministre Abdoulaye Diouf Sarr il y a de cela 10 jours.