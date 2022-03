La nouvelle demande de Kylian Mbappé au PSG pour prolonger

Et même quand il rejoint l’équipe de France, Mbappé arrive à devenir le sujet de discussion numéro un. Cette fois, c’est à cause de son refus de participer aux opérations commerciales de certains sponsors des Bleus. Une affaire inédite chez les Tricolores, même si la volonté du joueur n’est absolument pas de se mettre la sélection à dos. Il s’agit simplement d’une bombe à retardement que la FFF n’a pas su gérer en temps et en heure.

Le PSG prêt à tout pour Mbappé

Pour comprendre le choix de Mbappé, ce dernier souhaite maîtriser son image à 100%. Or depuis plusieurs mois, l’attaquant parisien avait confié aux dirigeants de la FFF que certains sponsors (site de paris en ligne, fast-food notamment) ne collaient pas à ses valeurs. Des griefs face auxquels la fédération ne s’est pas montrée réactive. Le boycott de mardi n’est donc que la conséquence logique. Et le PSG dans tout ça ? Le Parisien nous explique que ce dossier du droit à l’image fait également partie des négociations pour la prolongation du joueur.

Le quotidien nous rappelle que Mbappé a dû céder quasiment tous ses droits au PSG lorsqu’il a signé chez les Rouge-et-Beu en 2017. Fort de son nouveau statut, le numéro 7 veut désormais reprendre le contrôle de la totalité de ses droits à l’image. Consulté à chaque opération commerciale du club, Mbappé entend pouvoir maîtriser son image, comme le fait un certain Lionel Messi. Et selon le journal, le PSG serait prêt à accepter cette requête. Désireux de prolonger le bail de sa star coûte que coûte, le club de la capitale n’a pas vraiment le choix. Reste toutefois à savoir si cela sera suffisant pour résister au Real Madrid.

À croire qu’il n’y en a que pour Kylian Mbappé. Revenu sur le devant de la scène médiatique depuis le mois de janvier, date à laquelle il peut s’engager librement avec le club de son choix, l’attaquant français monopolise l’attention des médias. Entre son contrat, ses négociations avec le Paris Saint-Germain et le choc de Ligue des Champions (perdu) contre le Real Madrid, le Bondynois était au centre des débats.