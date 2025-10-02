La nouvelle démonstration du PSG a scotché tout le monde, l’Europe est sous le charme de la paire Hakimi-Mendes

Le PSG fait encore régner sa loi

Le PSG a plus que jamais confirmé son statut de champion d’Europe en allant s’imposer 2-1 sur la pelouse du Barça grâce à des buts de Senny Mayulu et Gonçalo Ramos en fin de match. « Mes que une victoire » s’amuse le journal L’Equipe en reprenant la devise du club catalan, ce succès illustre parfaitement la philosophie de Luis Enrique, même quand le trio d’attaque est absent. Le PSG devait composer sans Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Kvicha Kvaratskhelia, mais aussi Marquinhos et même João Neves qui s’était pourtant échauffé. Pas de quoi déstabiliser pour autant ce Paris là qui est trop fort. L’autre grande réussite de Luis Enrique, c’est d’avoir lancé ses Titis dans le très grand bain. Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye titulaires, Quentin Ndjantou entré en jeu, et aucun d’entre eux n’a déçu. Peu importe l’enjeu et l’adversaire, le coach parisien n’hésite pas à faire jouer ses jeunes et il a eu raison vu le résultat hier. Le PSG a brillé et ce n’est pas la presse espagnole qui va dire le contraire, Paris a donné une nouvelle masterclass de réussite, de pressing, de collectif et surtout de talent. Un joli cocktail mis en place par un Luis Enrique toujours aussi inspiré. Malgré les blessures, le technicien espagnol a noyé son ancien club. Ça fait trois victoires de suite sur la pelouse du Barça pour le PSG en Ligue des Champions et c’est une première dans l’histoire.



La meilleure paire de latéraux

L’homme du match de cette victoire, c’est Nuno Mendes. Le latéral gauche portugais a vécu un match incroyable, rapidement mis en danger par un Lamine Yamal insaisissable avant de prendre la mesure de la rencontre et d’être décisif. Il aurait pu voire dû provoquer le carton rouge de Frenkie de Jong, il a ensuite été passeur décisif pour Senny Mayulu. Il a donné le tournis à la défense catalane et il a même fini le match très haut sur le terrain à un poste d’ailier gauche, ce qui a beaucoup gêné Jules Koundé, bref une nouvelle prestation XXL de celui qui s’impose comme le meilleur latéral gauche du monde depuis des mois. Et heureusement pour le PSG, son pendant à droite est tout aussi brillant. Achraf Hakimi a été sur tous les fronts, coupable sur le but du Barça mais surtout passeur décisif pour Gonçalo Ramos au bout d’une soirée où il n’aura encore une fois pas compté ses efforts. L’Espagne est ébahie par la doublette parisienne sur les ailes, plus que des latéraux, écrit le Mundo Deportivo. Il faut dire que le PSG a fait de ces deux postes l’une de ses forces majeures alors qu’ils avaient toujours été problématiques depuis plusieurs saisons.



Erling Haaland dans l’histoire

Manchester City a du mal à digérer le nul concédé sur la pelouse de l’AS Monaco. Les Skyblues ont été tenues en échec 2-2 à Louis II. C’est Eric Dier qui a égalisé en fin de rencontre sur un pénalty qu’il a lui-même obtenu. « Un nul en or » juge le journal L’Equipe, sur le plan comptable ça ne fait qu’un point pour Monaco, mais c’est très bon pour la confiance. L’ASM doit, elle aussi, faire face à de nombreuses absences donc prendre un point contre City c’est un très bon résultat, surtout vu le scénario. Avant l’égalisation d’Eric Dier, Erling Haaland avait fait parler la poudre. L’attaquant norvégien est toujours sur son nuage puisqu’il a inscrit un nouveau doublé, ça fait déjà trois buts en deux matches de Ligue des Champions. Le numéro 9 des Cityzens était surtout très agacé après le match vu le scénario et les points perdus par son équipe. Je ne suis pas énervé, « Je suis un peu fou parce qu’on n’a pas gagné ce match, c’est aussi simple que ça. Je pense qu’on n’a pas fait une bonne deuxième période. On a été trop en difficulté, on n’a pas assez pressé. L’équipe passe en premier, j’ai fait mon travail, ce n’est pas assez ce soir, c’est décevant », a lancé Erling Haaland qui a du mal à digérer le résultat des siens.