La nouvelle polémique Ronaldo enflamme l'Angleterre, le Barça accélère l'opération dégraissage

RonalGo



Une nouvelle polémique embrase l’Angleterre, et ça concerne une fois encore Cristiano Ronaldo. Le Portugais a fait son grand retour dans le groupe de Manchester United pour affronter le Rayo Vallecano en amical comme annoncé. Il a même été titulaire et a joué toute la première mi-temps, puis Ten Hag l’a remplacé à la pause. Et comme on peut le lire dans le Daily Express, au lieu de regarder toute la deuxième mi-temps, Ronaldo a quitté Old Trafford, 10 minutes avant la fin du temps réglementaire. Ce départ précipité a fait énormément réagir les médias anglais, comme The Manchester Evening News. Pour eux, ce départ est suspect, surtout que le quintuple ballon d’or aurait eu une discussion tactique franche avec Ten Hag pendant le match. De plus, le coach néerlandais n’a pas fait de conférence de presse après la rencontre, et le club «n'a pas été en mesure de fournir une clarification» sur la situation. Du coup pour le Daily Mirror, cet événement est une preuve qu’il y a une fracture entre Ronaldo et United, il veut et va sûrement partir. Mais dans la soirée, Ronaldo a publié un tweet dans lequel il étale son bonheur d'avoir rejoué : «heureux d'être de retour».





Le Barça veut se refaire



Le futur de Frenkie De Jong fait encore les gros titres. D’après Sport, Chelsea et Manchester United entament les dernières négociations pour le Néerlandais afin de tenter de sceller un transfert cette semaine. Comme le titre le quotidien, le club fait pression sur De Jong pour qu’il accepte de partir. L’international oranje veut rester, il est convaincu de pouvoir gagner des titres avec Xavi. Le Barça espère le vendre pour 80 millions d'euros. Mais ce n’est pas la seule vente prévue par le club catalan pour renflouer les caisses, et alléger la masse salariale. «Le Barça accélère l'opération dégraissage» écrit Mundo Deportivo. Riqui Puig, Martin Braithwaite et Samuel Umtiti sont poussés vers la sortie. Comme le rapporte le journal, Los Angeles Galaxy négocie actuellement avec Barcelone pour la signature de Riqui Puig. Braithwaite négocie en ce moment un licenciement. Pour Umtiti, l'Olympiacos envisage de l’engager un prêt. Lyon pense aussi à lui pour un transfert définitif.



L'Allemagne s'offusque de la défaite



Le gros match du dimanche soir en Angleterre, c’était la finale de l’Euro féminin. Les Anglaises ont affronté les Allemandes qui ont remporté 8 fois la compétition en 12 éditions. Mais il n’y aura pas de neuvième sacre cette fois, car c’est bien l'Angleterre qui est venu à bout de l'Allemagne en prolongation 2-1 et remporte le premier Euro de son histoire. Le Daily Mail a souhaité rassurer tous les Anglais ce matin sur sa Une «non ce n’est pas un rêve» écrit le quotidien. Les championnes font la première page de tous les tabloïds du pays. Le Daily Mirror, The Guardian, le Daily Express ! La presse européenne aussi les honore. On retrouve les Three Lions féminines dans les pages intérieures de L’Équipe et sur la Une de Mundo Deportivo en Espagne mais aussi dans le Corriere Dello Sport. Par contre en Allemagne, la défaite n’est pas acceptée. Le journal allemand Bild dénonce, avec photo comme preuve, qu’un penalty n’a pas été sifflé. Pour les journalistes allemands, on voit clairement la capitaine anglaise, Leah Williamson, stopper le ballon avec sa main sur sa ligne de but.