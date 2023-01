La parquet demande 3 mois ferme pour les 3 activistes qui scandaient "Libérez Pape Alé" devant la Primature

Le Parquet demande la condamnation de trois membres du Coordonnateur du mouvement Sénégal Notre Priorité (SNP) et membre du COLIDEP (Collectif pour la Libération des Détenus Politiques) à une peine de six (6) mois dont trois (3) mois ferme.



Les mis en cause Ousmane Sarr, Bayna Gueye et Ahmad Sourang Diallo ont été arrêtés pour avoir crié "Libérez Pape Alé Niang" devant la Primature, lors de la rencontre entre le 1er Ministre et la société civile sur le rapport de la Cour des comptes, il y a quelques jours.



Attraits à la barre du Tribunal Flagrants délits de Dakar ce jeudi, les trois sont poursuivis pour "participation à une manifestation non déclarée".



Le délibéré est attendu le 16 Janvier prochain.