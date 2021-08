La police Central de Dakar annonce de nouvelles dispositions pour arrêter le fléau des motos Jakarta à Dakar

Les activités de transports effectuées par des motos Jakarta à Dakar préoccupent la police. Une situation que les autorités étatiques ne cautionnent pas. Ces derniers veulent y mettre un terme afin de réduire les accidents de la route.



Selon les informations, de "L'As", le lieutenant de police et commandant de la compagnie de circulation du commissariat Central de Dakar, El Hadji Malick Niang a annoncé que la police a pris des dispositions par rapport au phénomène des motos Jakarta à Dakar, ce mardi 3 août, lors d'une activité sur la sécurité routière.



El Hadji Malick Niang s’est prononcé sur la présence des motos Jakarta dans la capitale en déclarant que « l’autorité a donné des instructions très fermes. Cela ne peut pas se passer à Dakar. C'est formellement interdit. S'il s'agit de motos pour des livraisons, oui, il n'y a pas de problème, mais pour le transport, c'est impossible pour les conducteurs. L'autorité nous a instruits et on mène des opérations pour arrêter ce fléau », a-t-il clarifié.