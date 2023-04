La police de New York dévoile de nouveaux "Digidogs”

Le 11 avril, les autorités new-yorkaises ont dévoilé un ensemble de technologies destinées à aider la police de New York à lutter contre la hausse de la criminalité. Des “Digidogs”, conçus pour se déplacer dans des environnements dangereux et des conditions hostiles, ont été présentés en même temps qu’un système de suivi des véhicules par GPS et un robot de patrouille.

7sur7

