La population carcérale s’élève à 11.547 détenus alors que les 37 geôles du pays ne comptent que 4.224 places

La population carcérale s’élève à 11 547 détenus alors que les 37 geôles du pays ne comptent que 4224 places. Parmi les 11 547 prisonniers, 6 961 sont des condamnés soit 60,28%, 4 586 sont en détention provisoire, soit 39,72%, a révélé l’inspecteur Samba Diouf, cité par Walf Quotidien.



11 000 hommes, 317 femmes et 230 mineurs emprisonnés

Les mineurs sont au nombre de 230, soit 2%. Les détenus hommes sont au nombre de 11 000, soit 95,26%, les femmes sont 317, soit 2,74%.

Ils sont également 10 307 Sénégalais, soit 89,26%, 1240 étrangers, soit 10,74% à croupir dans les prisons.



Les longues détentions provisoires (3 ans et plus) sont au nombre de 177, soit 1,53%, 80 récidivistes, soit 13,18%, et 607 écroués soit 5,25%.

Un personnel de 1633 agents

Les 11 547 prisonniers répartis dans les 37 prisons sénégalaises sont contrôlés par 1633 agents tous corps et grades confondus. Il s’agit d’un colonel de gendarmerie, 3 médecins, 18 inspecteurs, 43 contrôleurs, 148 agents administratifs, 1200 surveillants et 7 agents non commissionnés.

215 surveillantes de prison

Quant aux femmes, elles sont au nombre de 264 dont 215 surveillantes de prison.

Selon Walf Quotidien, ces chiffres ont été fournis, hier, par l’inspecteur Samba Diouf, en marge d'un déplacement de Mamadou Saliou Sow, Secrétaire d’État auprès du ministre de la Justice chargé de la Promotion des droits humains et de la Bonne gouvernance qui rendait visite à la Direction de l’administration pénitentiaire .