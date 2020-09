La première mine d’Afrique gérée uniquement par des femmes se trouve au Zimbabwe

Les femmes de Karoi, au Zimbabwe, se frayent un chemin dans le secteur minier.



Ces métiers, traditionnellement réservés aux hommes, s'ouvrent aujourd’hui aux femmes.



Sally Boyani, de la BBC, s’est rendue à Zimbaqua, la première mine d’Afrique gérée uniquement par des femmes, et a parlé à certaines de ces femmes de leurs succès et des difficultés qu’elles rencontrent dans les champs de mines.



Selon le Centre africain de développement minier (AMDC), au moins 40 à 50 % des femmes en Afrique travaillent pour briser ce cycle en rejoignant le secteur minier artisanal et à petite échelle.