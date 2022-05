La presse catalane pessimiste quant à la prolongation de Dembélé

Selon le quotidien catalan Sport, Ousmane Dembélé est donné partant du côté du Barça. Le journal fait le point sur les joueurs qui devraient quitter le club cet été, précisant qu'Ez Abde ne partira pas et aura sa place dans l'équipe première... un signe de plus indiquant le très probable départ de Dembélé, une des cibles prioritaires du PSG et qui n'a toujours pas trouvé d'accord pour prolonger au Barça.



Une prolongation de Dembélé aurait ouvert la porte à Abde, d'autant que le deuxième de Liga négocie avec Leeds pour recruter Raphinha.