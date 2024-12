La presse catalane pleure Lamine Yamal, Pep Guardiola annoncé sur le départ

La blessure de Lamine Yamal secoue l’Espagne, Pep Guardiola tout proche de prendre la porte et le PSG peut faire une croix sur un défenseur, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



Le cas Lamine Yamal inquiète



Le FC Barcelone a dû annoncer une terrible nouvelle. Lamine Yamal est KO, comme le placarde Sport. Un nouveau coup dur qui va écarter le prodige de 17 ans des terrains pendant trois à quatre semaines. Cette blessure pourrait paraître anodine sauf qu’elle se situe au niveau de la cheville droite, déjà touchée il y a un mois.



En Catalogne, on craint une rechute pour un jeune joueur qui enchaîne depuis l’été triomphal avec l’Espagne. "Lamine cassé", écrit avec peur le Mundo Deportivo. Plusieurs scénarios hantent l’esprit des Barcelonais, notamment le cas Pedri, qui a réalisé une saison à 73 matches à seulement 18 ans et qui l’a payé les années d’après. Idem avec Frenkie de Jong, qui peine à retrouver son niveau à cause d’une blessure du même type.



Guardiola dans une situation inédite



La terrible crise qui frappe Manchester City s’est confirmée avec la défaite dans le derby ce week-end. Plus que jamais, Pep Guardiola est sur la sellette. Le Daily Star fait une référence à un film ce matin pour qualifier la situation du coach catalan : "huit heures de sursis". Alors que Pep Guardiola a récemment prolongé, ce dernier se retrouve plus que jamais sur un siège éjectable.



D’ailleurs si vous voulez parier, il arrive en 2ème position des coachs qui vont être limogés selon les bookmakers ! Un pari irréel il y a encore quelques années, voire quelques mois. Pour le Daily Mirror, la défaite face au grand rival a enfoncé le clou. Pep Guardiola est démuni, mais peut compter sur le soutien de ses joueurs. Comme le relaye le Daily Mail, Phil Foden soutient son entraîneur. "En Pep nous avons confiance", lâche le Manchester Evening News. Prochain rendez-vous face à Aston Villa le 21 décembre.



Fin de la piste Tomas Araujo au PSG



Mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Ça ne sentait déjà pas très bon, mais cette fois-ci, c’est confirmé. Le défenseur Tomás Araújo a été récompensé par le SL Benfica, comme le placarde O Jogo ce mardi matin. Par le biais d’un communiqué, le club lisboète a confirmé la prolongation d’une autre saison de son défenseur de 22 ans.



Il est désormais lié au club jusqu’en 2029, comme le relaye également le journal Record. Araujo a souvent été lié au PSG, mais a donc préféré faire le choix de la stabilité. À noter qu’il a vu son salaire être réajusté à son nouveau statut de titulaire indiscutable au côté d’Otamendi.



Sa clause libératoire de 80 M€ devait être augmentée à 100 M€ comme son coéquipier Antonio Silva mais finalement, elle n’a pas bougé.